Зеленський висловив своє ставлення до Путіна — відповів, чи ненавидить його

Виступаючи перед журналістами у США після зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський відповів на питання: чи ненавидить він Путіна. Таке питання поставив американський журналіст посилаючись на слова Трампа про почуття Путіна до Зеленського.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Як до Путіна ставиться Зеленський

Президент України очікувано відповів, що не може якось інакше ставитись до людини, яка намагається вбити всіх українців. І це не стільки про особисті почуття, скільки почуття до ворога.

"Росія для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися. Хоча безумовно ми ненавидимо ворога", — сказав Зеленський.

