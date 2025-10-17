Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відповів, чи ненавидить Путіна — що конкретно заявив

Зеленський відповів, чи ненавидить Путіна — що конкретно заявив

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 23:58
Оновлено: 00:10
Зеленський висловив своє ставлення до Путіна — відповів, чи ненавидить його
Термінова новина

Виступаючи перед журналістами у США після зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський відповів на питання: чи ненавидить він Путіна. Таке питання поставив американський журналіст посилаючись на слова Трампа про почуття Путіна до Зеленського.

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Як до Путіна ставиться Зеленський

Президент України очікувано відповів, що не може якось інакше ставитись до людини, яка намагається вбити всіх українців. І це не стільки про особисті почуття, скільки почуття до ворога.

"Росія для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися. Хоча безумовно ми ненавидимо ворога", — сказав Зеленський.

Новина доповнюється....

Володимир Зеленський США володимир путін переговори війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації