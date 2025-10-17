Видео
Главная Новости дня Зеленский ответил, ненавидит ли Путина — что конкретно заявил

Зеленский ответил, ненавидит ли Путина — что конкретно заявил

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 23:58
обновлено: 00:10
Зеленский выразил свое отношение к Путину - ответил, ненавидит ли его
Срочная новость

Выступая перед журналистами в США после встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский ответил на вопрос: ненавидит ли он Путина. Такой вопрос задал американский журналист ссылаясь на слова Трампа об отношении Путина к Зеленскому.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Как к Путину относится Зеленский

Президент Украины ожидаемо ответил, что не может как-то иначе относиться к человеку, который пытается убить всех украинцев. И это не столько о личных чувствах, сколько чувства к врагу.

"Россия для нас враг. Они не хотят останавливаться. Хотя безусловно мы ненавидим врага", — сказал Зеленский.

Новость дополняется....

Владимир Зеленский США владимир путин переговоры война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
