Зеленский выразил свое отношение к Путину - ответил, ненавидит ли его

Выступая перед журналистами в США после встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский ответил на вопрос: ненавидит ли он Путина. Такой вопрос задал американский журналист ссылаясь на слова Трампа об отношении Путина к Зеленскому.

Как к Путину относится Зеленский

Президент Украины ожидаемо ответил, что не может как-то иначе относиться к человеку, который пытается убить всех украинцев. И это не столько о личных чувствах, сколько чувства к врагу.

"Россия для нас враг. Они не хотят останавливаться. Хотя безусловно мы ненавидим врага", — сказал Зеленский.

