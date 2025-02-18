Зеленський у Туреччині - президент вшанував пам'ять першого лідера країни

Подружжя Зеленських. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 лютого, перебуває з робочим візитом у столиці Туреччини Анкарі. Там український лідер вшанував пам’ять першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Візит Зеленського до Анкари

"Анкара. На початку візиту до Туреччини вшанували пам’ять першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що спадщина першого лідера країни залишається важливою частиною її історії та цінностей.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора увечері президент разом із першою леді прибув до Туреччини з метою зустрічі з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Раніше стало відомо, що під час зустрічі Зеленський та Ердоган розглянуть стратегічне партнерство та обговорять кроки для подальшого зміцнення співпраці.