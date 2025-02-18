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Зеленский в Анкаре начал официальный визит — видео

18 февраля 2025 12:16
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский в Турции - президент почтил память первого лидера страны
Супруги Зеленских. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, находится с рабочим визитом в столице Турции Анкаре. Там украинский лидер почтил память первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Анкара. В начале визита в Турцию почтили память первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что наследие первого лидера страны остается важной частью ее истории и ценностей.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера вечером президент вместе с первой леди прибыл в Турцию с целью встречи с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее стало известно, что во время встречи Зеленский и Эрдоган рассмотрят стратегическое партнерство и обсудят шаги для дальнейшего укрепления сотрудничества.

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