Зеленский в Турции - президент почтил память первого лидера страны

Зеленский в Анкаре начал официальный визит — видео
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, находится с рабочим визитом в столице Турции Анкаре. Там украинский лидер почтил память первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Визит Зеленского в Анкару
"Анкара. В начале визита в Турцию почтили память первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка", — говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что наследие первого лидера страны остается важной частью ее истории и ценностей.
Напомним, вчера вечером президент вместе с первой леди прибыл в Турцию с целью встречи с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее стало известно, что во время встречи Зеленский и Эрдоган рассмотрят стратегическое партнерство и обсудят шаги для дальнейшего укрепления сотрудничества.
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