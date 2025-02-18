Зеленский в Турции - президент почтил память первого лидера страны

Супруги Зеленских. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, находится с рабочим визитом в столице Турции Анкаре. Там украинский лидер почтил память первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Визит Зеленского в Анкару

"Анкара. В начале визита в Турцию почтили память первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что наследие первого лидера страны остается важной частью ее истории и ценностей.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, вчера вечером президент вместе с первой леди прибыл в Турцию с целью встречи с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее стало известно, что во время встречи Зеленский и Эрдоган рассмотрят стратегическое партнерство и обсудят шаги для дальнейшего укрепления сотрудничества.