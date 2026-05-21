Головна Новини дня Зеленський: в 10 юрисдикціях є результати для стягнення активів РФ

Зеленський: в 10 юрисдикціях є результати для стягнення активів РФ

Дата публікації: 21 травня 2026 13:30
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Доповідь керівника "Нафтогазу" Сергія Корецького. Вдячний за фахову та оперативну роботу для притягнення Росії до фінансової відповідальності за все, що вона робить проти України та наших українських компаній. Боремось в усіх юрисдикціях та залучаємо всі необхідні юридичні інструменти. 

Зараз є позитивне рішення в судовій системі Казахстану – рішення на 1,4 мільярда доларів. Це перша інстанція. Ще треба попрацювати, але напрям правильний. Тривають судові процеси і в інших країнах для справедливої компенсації за вкрадені або знищені Росією українські активи в нашому Криму. Вже в десяти юрисдикціях є конкретні результати для заморожування і стягнення російських активів, масштабуємо і судову роботу

Окремо обговорили із Сергієм поточну співпрацю з нашими сусідами у Євросоюзі для посилення нашої енергетичної стійкості. Важливо, щоб принцип взаємності у відносинах реально працював. Дякую!

 

Новина доповнюється...

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
