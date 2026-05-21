Зеленський: в 10 юрисдикціях є результати для стягнення активів РФ
Доповідь керівника "Нафтогазу" Сергія Корецького. Вдячний за фахову та оперативну роботу для притягнення Росії до фінансової відповідальності за все, що вона робить проти України та наших українських компаній. Боремось в усіх юрисдикціях та залучаємо всі необхідні юридичні інструменти.
Зараз є позитивне рішення в судовій системі Казахстану – рішення на 1,4 мільярда доларів. Це перша інстанція. Ще треба попрацювати, але напрям правильний. Тривають судові процеси і в інших країнах для справедливої компенсації за вкрадені або знищені Росією українські активи в нашому Криму. Вже в десяти юрисдикціях є конкретні результати для заморожування і стягнення російських активів, масштабуємо і судову роботу.
Окремо обговорили із Сергієм поточну співпрацю з нашими сусідами у Євросоюзі для посилення нашої енергетичної стійкості. Важливо, щоб принцип взаємності у відносинах реально працював. Дякую!
