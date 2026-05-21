Головна Новини дня У Казахстані дозволили "Нафтогазу" стягнути кошти з "Газпрому"

У Казахстані дозволили "Нафтогазу" стягнути кошти з "Газпрому"

Дата публікації: 21 травня 2026 05:45
Будівля "Нафтогазу". Фото ілюстративне: ukrpohliad.org

У Казахстані суд дозволив публічно стягнути з "Газпрому" 1,4 мільярда гривень на користь "Нафтогазу". Відповідне рішення ухвалив міжнародний арбітраж. Уперше іноземних суд дозволив примусово виконати арбітражне рішення в окремій юрисдикції.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

Стягнення грошей із "Газпрому"

"Продовжуємо системну роботу зі стягнення з російської газової монополії компенсації відповідно до рішення міжнародного арбітражу", — зазначив Корецький.

Також він подякував юридичній команді "Нафтогазу" за професійну й наполегливу роботу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу" повідомляв, що 19 травня росіяни завдали удару по газовій інфраструктурі Чернігівської області. Сталися влучання безпілотників одразу по кількох виробничих об'єктах. Зазнало руйнувань у пошкоджень обладнання, але обійшлося без жертв і постраждалих.

Також Новини.LIVE з посиланням на "Нафтогаз України" писав, що 18 травня росіяни атакували дронами енергетичні та паливні об'єкти на Дніпропетровщині. Зокрема, йдеться про об'єкти критичної інфраструктури групи "Нафтогаз". Під ударом опинилися виключно цивільні об'єкти. Жодного відношення до військових цілей вони не мають.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
