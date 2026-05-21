Зеленский: в 10 юрисдикциях есть результаты для взимания активов РФ

Доклад руководителя "Нефтегаза" Сергея Корецкого. Благодарен за профессиональную и оперативную работу по привлечению России к финансовой ответственности за все, что она делает против Украины и наших украинских компаний. Боремся во всех юрисдикциях и привлекаем все необходимые юридические инструменты.

Сейчас есть положительное решение в судебной системе Казахстана – решение в 1,4 миллиарда долларов. Это первая инстанция. Еще нужно поработать, но направление правильное. Продолжаются судебные процессы и в других странах для справедливой компенсации за украденные или уничтоженные Россией украинские активы в Крыму. Уже в десяти юрисдикциях есть конкретные результаты для замораживания и взыскания российских активов, масштабируем и судебную работу .

Отдельно обсудили с Сергеем текущее сотрудничество с соседями в Евросоюзе для усиления нашей энергетической устойчивости. Важно, чтобы принцип взаимности в отношениях реально работал. Спасибо!

