В Казахстане разрешили "Нафтогазу" взыскать средства с "Газпрома"

В Казахстане разрешили "Нафтогазу" взыскать средства с "Газпрома"

Дата публикации 21 мая 2026 05:45
В Казахстане разрешили "Нафтогазу" взыскать средства с "Газпрома"
Здание "Нафтогаза". Фото иллюстративное: ukrpohliad.org

В Казахстане суд разрешил публично взыскать с "Газпрома" 1,4 миллиарда гривен в пользу "Нафтогаза" . Соответствующее решение принял международный арбитраж. Впервые иностранный суд разрешил принудительно выполнить арбитражное решение в отдельной юрисдикции.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE .

Взыскание денег с "Газпрома"

"Продолжаем системную работу по взысканию с российской газовой монополии компенсации в соответствии с решением международного арбитража", — отметил Корецкий.

Также он поблагодарил юридическую команду "Нафтогаза" за профессиональную и упорную работу.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на прессслужбу "Нафтогаза" сообщал, что 19 мая россияне нанесли удар по газовой инфраструктуре Черниговской области. Произошли попадания беспилотников сразу по нескольким производственным объектам. Потерпело разрушения и повреждения оборудование, но обошлось без жертв и пострадавших.

Также Новини.LIVE со ссылкой на "Нафтогаз Украины" писал, что 18 мая россияне атаковали дронами энергетические и топливные объекты на Днепропетровщине. В частности, речь идет об объектах критической инфраструктуры группы "Нафтогаз". Под ударом оказались только гражданские объекты. Никакого отношения к военным целям они не имеют.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
