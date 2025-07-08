Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський узгодив санкції з ЄС проти РФ — кого вони стосуються

Зеленський узгодив санкції з ЄС проти РФ — кого вони стосуються

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 23:41
Зеленський підписав проти РФ санкції синхронізувавши їх з пакетами ЄС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, спрямовані на узгодження українських санкційних заходів щодо Російської Федерації та інших країн. Ці укази синхронізовані з п'ятнадцятим, шістнадцятим та сімнадцятим пакетами санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

Реклама
Читайте також:

Проти кого Зеленський ввів санкції

Як повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, п'ятнадцятий пакет охоплює фізичних осіб із Росії, Білорусі, Китаю та інших країн. Серед них — російський льотчик Олександр Азаренков, який брав участь в атаці на лікарню "Охматдит", та виробник бойових роботів ТОВ "Гуміч".

Шістнадцятий пакет стосується осіб із Росії, Китаю, Туреччини та низки інших країн. Зокрема, до списку потрапив Центр "Воїн", який займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, та ТОВ "Південний флот", яке здійснює перевезення російської нафти тіньовим флотом.

Сімнадцятий пакет включає компанії з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Під санкції потрапили золотодобувна компанія "Петропавловськ" та китайська Skywalker Technology Co. Ltd., яка бере участь у виробництві дронів для Росії.

Також ми повідомляли, що Зеленський ввів санкції проти компаній з Китаю.

Раніше стало відомо, що своїм указом Володимир Зеленський призначив генпрокурора Руслана Кравченка до складу РНБО. Рішення набирає чинності з дня його опублікування.

Володимир Зеленський санкції проти Росії Європейський союз указ війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації