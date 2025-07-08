Зеленський підписав проти РФ санкції синхронізувавши їх з пакетами ЄС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, спрямовані на узгодження українських санкційних заходів щодо Російської Федерації та інших країн. Ці укази синхронізовані з п'ятнадцятим, шістнадцятим та сімнадцятим пакетами санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє агенція Укрінформ.

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Як повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, п'ятнадцятий пакет охоплює фізичних осіб із Росії, Білорусі, Китаю та інших країн. Серед них — російський льотчик Олександр Азаренков, який брав участь в атаці на лікарню "Охматдит", та виробник бойових роботів ТОВ "Гуміч".

Шістнадцятий пакет стосується осіб із Росії, Китаю, Туреччини та низки інших країн. Зокрема, до списку потрапив Центр "Воїн", який займається військово-патріотичним вихованням на окупованих територіях, та ТОВ "Південний флот", яке здійснює перевезення російської нафти тіньовим флотом.

Сімнадцятий пакет включає компанії з Росії, Китаю, Туреччини та інших країн. Під санкції потрапили золотодобувна компанія "Петропавловськ" та китайська Skywalker Technology Co. Ltd., яка бере участь у виробництві дронів для Росії.

Також ми повідомляли, що Зеленський ввів санкції проти компаній з Китаю.

Раніше стало відомо, що своїм указом Володимир Зеленський призначив генпрокурора Руслана Кравченка до складу РНБО. Рішення набирає чинності з дня його опублікування.