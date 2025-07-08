Зеленський увів генпрокурора Кравченка до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Генпрокурора Руслана Кравченка введено до складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Рішення набирає чинності з дня його опублікування.

Про це свідчить указ №469/2025, який оприлюднено на сайті Президента України.

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На сайті ОП зазначено, що Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів Кравченка до складу Ради національної безпеки і оборони України.

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (…) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Кравченка Руслана Андрійовича — генерального прокурора", — йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Руслан Кравченко 23 червня розпочав роботу на посаді Генерального прокурора.

Також ми писали, що участь у засіданнях РНБО тепер братиме командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.