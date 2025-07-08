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Зеленский изменил состав СНБО

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 19:17
Зеленский ввел генпрокурора Кравченко в состав СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Генпрокурор Руслан Кравченко введен в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Об этом свидетельствует указ №469/2025, который обнародован на сайте Президента Украины.

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На сайте ОП указано, что Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел Кравченко в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 года № 193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (...) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Кравченко Руслана Андреевича - генерального прокурора", — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Руслан Кравченко 23 июня приступил к работе в должности Генерального прокурора.

Также мы писали, что участие в заседаниях СНБО теперь будет принимать командующий Объединенных сил ВСУ Михаил Драпатий.

Владимир Зеленский Украина указ президент РНБО Руслан Кравченко
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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