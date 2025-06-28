Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 12:54
Зеленський оновив склад ставки Верховного Головнокомандувача
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Зміни в складі ставки

Президент України Володимир Зеленський змінив склад ставки Верховного Головнокомандувача. Зокрема, участь тепер братиме командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.

Про це йдеться в указі українського лідера.

Реклама
Читайте також:

Зміни в складі ставки

Крім Драпатого, до складу ставки Верховного Головнокомандувача увійшли:

  • перший заступник міністра оборони Сергій Бойєв;
  • командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов.
null
Указ Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 червня глава держави нагородив лідера Польщі Анджея Дуду орденом Свободи.

А 27 червня Зеленський провів технологічну ставку. За його словами, пріоритетом є збільшення виробництва дронів.

Володимир Зеленський ЗСУ Ставка верховного головнокомандувача указ Михайло Драпатий
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації