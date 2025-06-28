Зеленський оновив склад ставки Верховного Головнокомандувача

Зеленський змінив склад Ставки Верховного головнокомандувача
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Дата публікації: 28 червня 2025 12:54
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Зміни в складі ставки
Президент України Володимир Зеленський змінив склад ставки Верховного Головнокомандувача. Зокрема, участь тепер братиме командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.
Про це йдеться в указі українського лідера.
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Зміни в складі ставки
Крім Драпатого, до складу ставки Верховного Головнокомандувача увійшли:
- перший заступник міністра оборони Сергій Бойєв;
- командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов.
Нагадаємо, 28 червня глава держави нагородив лідера Польщі Анджея Дуду орденом Свободи.
А 27 червня Зеленський провів технологічну ставку. За його словами, пріоритетом є збільшення виробництва дронів.
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