Зеленский обновил состав ставки Верховного Главнокомандующего

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, участие теперь будет принимать командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Об этом говорится в указе украинского лидера.

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Изменения в составе ставки

Кроме Драпатого, в состав ставки Верховного Главнокомандующего вошли:

первый заместитель министра обороны Сергей Боев;

командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 28 июня глава государства наградил лидера Польши Анджея Дуду орденом Свободы.

А 27 июня Зеленский провел технологическую ставку. По его словам, приоритетом является увеличение производства дронов.