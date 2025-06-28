Зеленский обновил состав ставки Верховного Главнокомандующего

Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего
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Дата публикации 28 июня 2025 12:54
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Изменения в составе ставки
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, участие теперь будет принимать командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.
Об этом говорится в указе украинского лидера.
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Кроме Драпатого, в состав ставки Верховного Главнокомандующего вошли:
- первый заместитель министра обороны Сергей Боев;
- командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.
Напомним, 28 июня глава государства наградил лидера Польши Анджея Дуду орденом Свободы.
А 27 июня Зеленский провел технологическую ставку. По его словам, приоритетом является увеличение производства дронов.
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