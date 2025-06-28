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Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего

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Дата публикации 28 июня 2025 12:54
Зеленский обновил состав ставки Верховного Главнокомандующего
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Изменения в составе ставки

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, участие теперь будет принимать командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Об этом говорится в указе украинского лидера.

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Изменения в составе ставки

Кроме Драпатого, в состав ставки Верховного Главнокомандующего вошли:

  • первый заместитель министра обороны Сергей Боев;
  • командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов.
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Указ Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 28 июня глава государства наградил лидера Польши Анджея Дуду орденом Свободы.

А 27 июня Зеленский провел технологическую ставку. По его словам, приоритетом является увеличение производства дронов.

Владимир Зеленский ВСУ Ставка верховного главнокомандующего указ Михаил Драпатый
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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