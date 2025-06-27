Виробництво дронів та плани РФ — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 27 червня, Президент України Володимир Зеленський провів технологічну ставку. Глава держави зазначив, що наразі ключова ціль — виробляти максимум безпілотників.

Відповідне відеозвернення лідер України опублікував в Telegram.

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Звернення Зеленського — деталі

"Провів Ставку. Саме технологічний компонент — Технологічну Ставку. Були детальні доповіді щодо дронів — усіх питань. Це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення. Ключова ціль — виробляти максимум і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також із урахуванням розвитку технологій ворога", — зазначив глава держави.

Також він додав, що на Ставці були доповіді військового командування, Міністерства оборони України, також Мінстратегпрому. Крім того, Зеленський заслухав детальну доповідь розвідки щодо технологічних планів, намірів Росії.

"Масштабуємо український потенціал, зокрема по перехоплювачах. Дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний — збільшення виробництва в Україні та для України. Всі можливості — бізнесу, всі можливості — державним виробникам. Головне, щоб масштаб нашого виробництва і швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни", — пояснив президент.

Також він додав, що сьогодні є рішення максимально прискоритись у санкційному тиску на Росію. Зеленський подякував партнерам, які вже готують 18-й пакет санкцій у Європі.

"Були нові санкційні кроки Британії та Канади. Працюємо щодо санкцій з усіма країнами "сімки" і також з іншими найбільш вагомими світовими юрисдикціями. Всі необхідні санкції світу проти Росії мають бути повністю реалізовані і в нас, в українській юрисдикції. Так само – українські санкції проти всіх, хто допомагає Росії, проти всіх, хто тримає чи набуває бізнес-активи на тимчасово окупованій території та фактично спонсорує окупацію, — українські санкції проти таких осіб теж мають бути повністю реалізовані в ключових юрисдикціях", — резюмував президент.

Нещодавно Зеленський розповів про результати зовнішньополітичної роботи за тиждень.

Також президент підписав указ, згідно з яким в Україні синхронізують дію санкцій проти Росії з міжнародними союзниками.