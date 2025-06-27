Производство дронов и планы РФ - обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 27 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел технологическую ставку. Глава государства отметил, что сейчас ключевая цель — производить максимум беспилотников.

Соответствующее видеообращение лидер Украины опубликовал в Telegram.

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Обращение Зеленского — детали

"Провел Ставку. Именно технологический компонент — Технологическую Ставку. Были подробные доклады по дронам — всем вопросам. Это финансы, производства, необходимые регуляторные упрощения. Ключевая цель — производить максимум и именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также с учетом развития технологий врага", — отметил глава государства.

Также он добавил, что на Ставке были доклады военного командования, Министерства обороны Украины, также Минстратегпрома. Кроме того, Зеленский заслушал подробный доклад разведки относительно технологических планов, намерений России.

"Масштабируем украинский потенциал, в частности по перехватчикам. Дал несколько специальных поручений — пока без деталей. Но результат должен быть очевиден — увеличение производства в Украине и для Украины. Все возможности — бизнесу, все возможности — государственным производителям. Главное, чтобы масштаб нашего производства и скорость развития дронов были реально адекватными условиям войны", — пояснил президент.

Также он добавил, что сегодня есть решение максимально ускориться в санкционном давлении на Россию. Зеленский поблагодарил партнеров, которые уже готовят 18-й пакет санкций в Европе.

"Были новые санкционные шаги Британии и Канады. Работаем по санкциям со всеми странами "семерки" и также с другими наиболее весомыми мировыми юрисдикциями. Все необходимые санкции мира против России должны быть полностью реализованы и у нас, в украинской юрисдикции. Так же — украинские санкции против всех, кто помогает России, против всех, кто держит или приобретает бизнес-активы на временно оккупированной территории и фактически спонсирует оккупацию, — украинские санкции против таких лиц тоже должны быть полностью реализованы в ключевых юрисдикциях", — резюмировал президент.

Недавно Зеленский рассказал о результатах внешнеполитической работы за неделю.

Также президент подписал указ, согласно которому в Украине синхронизируют действие санкций против России с международными союзниками.