Зеленський підсумував зустрічі з партнерами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зовнішньополітичної роботи за тиждень. Він зазначив, що є відчутні рішення партнерів на підтримку України, передусім на рівні Євросоюзу.

Про це глава держави повідомив у п'ятницю, 27 червня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський підсумував результати зустрічей з партнерами

Лідер зазначив, що команди уряду й Офісу сьогодні підсумували взаємодію з Європою на рівні Європейської ради, Європейської комісії та країн-членів.

За його словами, партнери визнають виконання Україною необхідних умов на шляху до вступу — наш прогрес у підготовці до вступу, необхідних реформах та імплементації європейських правил в Україні.

"Виконуємо те, що обіцяли. Наша мета — бути готовими вже цьогоріч до відкриття всіх перемовних кластерів і першого кластеру — уже в липні. Важливо, щоб і наші партнери у Європі були готові до повного виконання того, що обіцяється у відносинах з Україною", — наголосив Зеленський.

Також він додав, що була доповідь сьогодні щодо перемовин у сфері торгівельних відносин із Євросоюзом: "Працюємо водночас на українські національні інтереси та інтерес зміцнення всієї Європи".

Президент повідомив, що є історичне рішення НАТО про поступове збільшення оборонних видатків країнами-членами, і в цей рівень включатиметься також допомога обороні України, нашій стійкості.

Глава держави під час наради. Фото: Зеленський/Telegram

"Активно працюємо, щоб кошти партнерів спрямовувались на виробництво зброї в Україні, а також щоб Україна була повноправною учасницею європейських програм оборонного розвитку. Ідеться, зокрема, про програму SAFE (Security Action for Europe)", — пояснив Зеленський.

Він зазначив, що очікується максимально змістовна робота Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ України та команди Офісу щодо конкретних домовленостей із європейцями по фінансуванню нашої оборони, тренування й забезпечення українських воїнів.

"Також була доповідь щодо реалізації домовленостей за підсумками візитів до Великої Британії та Нідерландів. Окремо обговорили імплементацію угоди України та Ради Європи про створення трибуналу щодо російської агресії проти України.

Доручив команді Офісу та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу — фіналізації необхідних домовленостей із партнерами, запуску інституції та забезпечення її реальної роботи", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, що в Україні синхронізують дію санкцій проти Росії з міжнародними союзниками — відповідний указ підписав Зеленський.

Крім того, Зеленський закликав до посилення міжнародного санкційного тиску на Росію задля припинення війни та досягнення реального миру.