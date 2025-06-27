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Головна Новини дня Зеленський зробив заяву про санкції щодо РФ і закінчення війни

Зеленський зробив заяву про санкції щодо РФ і закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 12:56
Зеленський закликав до посилення міжнародного санкційного тиску на Росію — засідання РНБО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН
Ключові моменти Тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський закликав до посилення міжнародного санкційного тиску на Росію задля припинення війни та досягнення реального миру. Москва має відчувати реальні й болісні наслідки за блокування дипломатичних ініціатив. 

Про це глава держави заявив після засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) у п'ятницю, 27 червня.

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За словами Зеленського, РНБО ухвалила рішення, яке встановлює чітке завдання для всіх державних інституцій — активізувати дипломатичні зусилля та забезпечити повну синхронізацію санкцій з міжнародними партнерами.

"Маємо імплементувати санкційні пакети партнерів у нашій юрисдикції, а також реалізувати українські санкційні рішення у ключових світових юрисдикціях", — наголосив Президент.

Глава держави підкреслив, що Росія має відчувати реальні й болісні наслідки за блокування дипломатичних ініціатив та затягування війни.

"ЄС, санкції інших учасників "Групи семи", санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для Росії, — усе це має працювати на сто відсотків", — підсумував Зеленський.

Зеленський санкції проти РФ
Повідомлення Зеленського у Facebook

Раніше очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що економічні санкції проти тіньового флоту РФ дають свій результат.

Також ми писали, що Австралія ввела нові санкції проти Росії. До списку додали 37 осіб та 7 організацій.

Володимир Зеленський санкції проти Росії РНБО президент війна в Україні війна
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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