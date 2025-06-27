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Зеленский сделал заявление о санкциях против РФ и окончании войны

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 12:56
Зеленский призвал к усилению международного санкционного давления на Россию - заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
Ключові моменти Давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению международного санкционного давления на Россию для прекращения войны и достижения реального мира. Москва должна чувствовать реальные и болезненные последствия за блокирование дипломатических инициатив.

Об этом глава государства заявил после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу, 27 июня.

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Давление на Россию

По словам Зеленского, СНБО принял решение, которое устанавливает четкую задачу для всех государственных институтов - активизировать дипломатические усилия и обеспечить полную синхронизацию санкций с международными партнерами.

"Должны имплементировать санкционные пакеты партнеров в нашей юрисдикции, а также реализовать украинские санкционные решения в ключевых мировых юрисдикциях", — подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия должна чувствовать реальные и болезненные последствия за блокирование дипломатических инициатив и затягивание войны.

"ЕС, санкции других участников "Группы семи", санкции других стран, связи с которыми ощутимы для России, — все это должно работать на сто процентов", — подытожил Зеленский.

Зеленський санкції проти РФ
Сообщение Зеленского в Facebook

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что экономические санкции против теневого флота РФ дают свой результат.

Также мы писали, что Австралия ввела новые санкции против России. В список добавили 37 человек и 7 организаций.

Владимир Зеленский санкции против России СНБО президент война в Украине війна
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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