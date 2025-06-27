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Зеленский раскрыл детали результатов встреч с партнерами

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 20:26
Зеленский подытожил встречи с партнерами
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram
Ключові моменти Зеленский подытожил результаты встреч с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах внешнеполитической работы за неделю. Он отметил, что есть ощутимые решения партнеров в поддержку Украины, прежде всего на уровне Евросоюза.

Об этом глава государства сообщил в пятницу, 27 июня, в Telegram.

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Зеленский подытожил результаты встреч с партнерами

Лидер отметил, что команды правительства и Офиса сегодня подытожили взаимодействие с Европой на уровне Европейского совета, Европейской комиссии и стран-членов.

По его словам, партнеры признают выполнение Украиной необходимых условий на пути к вступлению — наш прогресс в подготовке к вступлению, необходимых реформах и имплементации европейских правил в Украине.

"Выполняем то, что обещали. Наша цель — быть готовыми уже в этом году к открытию всех переговорных кластеров и первого кластера — уже в июле. Важно, чтобы и наши партнеры в Европе были готовы к полному выполнению того, что обещается в отношениях с Украиной", — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что был доклад сегодня по переговорам в сфере торговых отношений с Евросоюзом: "Работаем одновременно на украинские национальные интересы и интерес укрепления всей Европы".

Президент сообщил, что есть историческое решение НАТО о постепенном увеличении оборонных расходов странами-членами, и в этот уровень будет включаться также помощь обороне Украины, нашей устойчивости.

Зеленський
Глава государства во время совещания. Фото: Зеленский/Telegram

"Активно работаем, чтобы средства партнеров направлялись на производство оружия в Украине, а также чтобы Украина была полноправной участницей европейских программ оборонного развития. Речь идет, в частности, о программе SAFE (Security Action for Europe)", — объяснил Зеленский.

Он отметил, что ожидается максимально содержательная работа Министерства обороны Украины, Министерства иностранных дел Украины и команды Офиса по конкретным договоренностям с европейцами по финансированию нашей обороны, тренировки и обеспечения украинских воинов.

"Также был доклад о реализации договоренностей по итогам визитов в Великобританию и Нидерланды. Отдельно обсудили имплементацию соглашения Украины и Совета Европы о создании трибунала по российской агрессии против Украины.

Поручил команде Офиса и Министерству иностранных дел сформировать четкий график практических шагов для создания трибунала — финализации необходимых договоренностей с партнерами, запуска института и обеспечения его реальной работы", — резюмировал глава государства.

Напомним, что в Украине синхронизируют действие санкций против России с международными союзниками — соответствующий указ подписал Зеленский.

Кроме того, Зеленский призвал к усилению международного санкционного давления на Россию для прекращения войны и достижения реального мира.

Владимир Зеленский НАТО военная помощь ЕС война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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