Зеленський нагородив Анджея Дуду — указ

Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи
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Дата публікації: 28 червня 2025 12:31
Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Нагородження Анджея Дуди
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 28 червня, нагородив лідера Польщі Анджея Дуду. Йдеться про орден Свободи.
Про це йдеться в указі Володимира Зеленського.
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Нагородження Анджея Дуди
Дуду нагородили за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.
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"Постановляю нагородити орденом Свободи Дуду Анджея — Президента Республіки Польща", — йдеться в указі.
Нагадаємо, 28 червня до Києва прибув Анджей Дуда. Це його останній візит в Україну на посаді президента.
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Раніше Зеленський призначив Олександра Водяннікова новим суддею Конституційного суду.
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