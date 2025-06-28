Зеленський нагородив Анджея Дуду — указ

Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 28 червня, нагородив лідера Польщі Анджея Дуду. Йдеться про орден Свободи.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського.

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Нагородження Анджея Дуди

Дуду нагородили за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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"Постановляю нагородити орденом Свободи Дуду Анджея — Президента Республіки Польща", — йдеться в указі.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 червня до Києва прибув Анджей Дуда. Це його останній візит в Україну на посаді президента.

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Раніше Зеленський призначив Олександра Водяннікова новим суддею Конституційного суду.