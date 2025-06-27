Зеленський призначив призначив нового суддю Конституційного суду — ним став Олександр Водянніков

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський призначив нового суддю Конституційного суду. Ним став колишній координатор проєктів ОБСЄ в Україні Олександр Водянніков.

Про це говориться в указі №438 від 27 червня на сайті глави держави.

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Що відомо про призначення Водяннікова

"Призначити Водяннікова Олександра Юрійовича суддею Конституційного суду України", — говориться у повідомленні.

Зазначимо, що у 27 січня 2025 року в Конституційному суді не було забезпечено мінімальної кількості суддів, необхідної для прийняття рішень. Це сталося через те, що саме в цей день завершився строк повноважень одразу трьох суддів, які служили протягом дев’яти років.

Олександр Водянніков — відомий український юрист та фахівець у сфері конституційного права. Раніше він працював у проєкті ОБСЄ в Україні, де виконував обов’язки національного юридичного радника.

Олександр Водянніков. Фото: ccu.gov.ua

Нагадаємо, 17 червня призначення Кравченка на посаду ухвалила Верховна Рада. Його кандидатуру підтримали 273 народних обранці.

Вже 21 червня Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генпрокурора. Ця посада залишалась вільною майже вісім місяців після того, як Андрій Костін пішов у відставку.