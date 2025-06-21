Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кравченка призначили генеральним прокурором — указ Зеленського

Кравченка призначили генеральним прокурором — указ Зеленського

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 12:40
Руслана Кравченка офіційно призначили на посаду генпрокурора
Новий генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Фото: Facebook
Ключові моменти Призначення Кравченка на посаду генпрокурора Що відомо про Руслана Кравченка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. Ця посада залишалась вільною майже вісім місяців після того, як Андрій Костін пішов у відставку. 

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента у суботу, 21 червня.

Реклама
Читайте також:

Призначення Кравченка на посаду генпрокурора

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором", — йдеться в документі, який датований 21 червня.

Призначення Кравченка на посаду генпрокурора
Скриншот документа

Що відомо про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року у Сєверодонецьку. Ще з дитинства йому подобалась військова служба і з 15 років він навчався у Київському військовому ліцеї імені Богуна. Вже з 17 років здобував освіту у Харківській юридичній академії імені Ярослава Мудрого. 

Коли він закінчив навчання, отримав направлення слідчим до Севастопольської військової прокуратури, але через півтора року після окупації Криму Кравченко покинув півострів та перевівся до Львова. 

В 2014-2015 роках він був на посаді військового прокурора та служив у Дебальцевому та Бахмуті, де отримав статус учасника бойових дій.

Після довгих років юридичної роботи у квітні 2023 року він очолив Київську військову обласну адміністрацію. Однак обіймав цю посаду Кравченко недовго, адже у переддень Нового, 2025 року він став новим головою Державної податкової служби. 

Нагадаємо, 17 червня призначення Кравченка на посаду ухвалила Верховна Рада. Його кандидатуру підтримали 273 народних обранці.

Чутки про те, що він стане новим генпрокурором, були ще в жовтні 2024 року. ЗМІ писали, що він є компромісною фігурою, яку можна провести через парламент.

Володимир Зеленський Офіс генерального прокурора кадрові зміни указ Руслан Кравченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації