Руслана Кравченка офіційно призначили на посаду генпрокурора

Новий генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Фото: Facebook

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. Ця посада залишалась вільною майже вісім місяців після того, як Андрій Костін пішов у відставку.

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента у суботу, 21 червня.

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"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича Генеральним прокурором", — йдеться в документі, який датований 21 червня.

Скриншот документа

Що відомо про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року у Сєверодонецьку. Ще з дитинства йому подобалась військова служба і з 15 років він навчався у Київському військовому ліцеї імені Богуна. Вже з 17 років здобував освіту у Харківській юридичній академії імені Ярослава Мудрого.

Коли він закінчив навчання, отримав направлення слідчим до Севастопольської військової прокуратури, але через півтора року після окупації Криму Кравченко покинув півострів та перевівся до Львова.

В 2014-2015 роках він був на посаді військового прокурора та служив у Дебальцевому та Бахмуті, де отримав статус учасника бойових дій.

Після довгих років юридичної роботи у квітні 2023 року він очолив Київську військову обласну адміністрацію. Однак обіймав цю посаду Кравченко недовго, адже у переддень Нового, 2025 року він став новим головою Державної податкової служби.

Нагадаємо, 17 червня призначення Кравченка на посаду ухвалила Верховна Рада. Його кандидатуру підтримали 273 народних обранці.

Чутки про те, що він стане новим генпрокурором, були ще в жовтні 2024 року. ЗМІ писали, що він є компромісною фігурою, яку можна провести через парламент.