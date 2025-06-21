Руслана Кравченко официально назначили на должность генпрокурора

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора. Эта должность оставалась свободной почти восемь месяцев после того, как Андрей Костин ушел в отставку.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента в субботу, 21 июня.

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"Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором", — говорится в документе, который датирован 21 июня.

Скриншот документа

Что известно о Руслане Кравченко

Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в Северодонецке. Еще с детства ему нравилась военная служба и с 15 лет он учился в Киевском военном лицее имени Богуна. Уже с 17 лет получал образование в Харьковской юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Когда он закончил обучение, получил направление следователем в Севастопольскую военную прокуратуру, но через полтора года после оккупации Крыма Кравченко покинул полуостров и перевелся во Львов.

В 2014-2015 годах он был в должности военного прокурора и служил в Дебальцево и Бахмуте, где получил статус участника боевых действий.

После долгих лет юридической работы в апреле 2023 года он возглавил Киевскую военную областную администрацию. Однако занимал эту должность Кравченко недолго, ведь в канун Нового, 2025 года он стал новым главой Государственной налоговой службы.

Напомним, 17 июня назначение Кравченко на должность приняла Верховная Рада. Его кандидатуру поддержали 273 народных избранника.

Слухи о том, что он станет новым генпрокурором, были еще в октябре 2024 года. СМИ писали, что он является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент.