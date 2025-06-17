Рада призначила Руслана Кравченка новим Генпрокурором

Засідання парламенту. Ілюстративне фото: Верховна Рада

Верховна Рада України у вівторок, 17 червня, ухвалила призначення нового Генерального прокурора. Ним став колишній очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Призначення Кравченка

"Рада призначила Руслана Кравченко Генеральним прокурором України", — йдеться у повідомленні.

Нардеп зазначив, що "за" відповідне рішення проголосували 273 народних депутати.

Скриншот допису Железняка

Що відомо про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко. Фото: Telegraf

З 2015 до 2019 року Кравченко працював у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури, у 2019–2020 роках обіймав посаду заступника військового прокурора Центрального регіону.

У березні 2021 року його призначили головою Бучанської окружної прокуратури, а на початку повномасштабного вторгнення Росії він займався викриттям воєнних злочинів росіян під час окупації Київської області.

Головою Київської ОВА Кравченко став 10 квітня 2023 року, замінивши на цій посаді Олексія Кулебу. У грудні 2024 року він був звільнений та призначений на інше місце — головою Державної податкової служби.

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення Руслан Кравченка на посаду Генпрокурора.

Також ми писали, що нещодавно український лідер призначив Альону Гетьманчук на посаду голови Місії України при НАТО.