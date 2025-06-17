Рада назначила Руслана Кравченко новым Генпрокурором

Заседание парламента. Иллюстративное фото: Верховная Рада

Верховная Рада Украины во вторник, 17 июня, приняла назначение нового Генерального прокурора. Им стал бывший глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

Назначение Кравченко

"Рада назначила Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины", — говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что "за" соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.

Скриншот поста Железняка

Что известно о Руслане Кравченко

Руслан Кравченко. Фото: Telegraf

С 2015 по 2019 год Кравченко работал в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры, в 2019-2020 годах занимал должность заместителя военного прокурора Центрального региона.

В марте 2021 года его назначили главой Бучанской окружной прокуратуры, а в начале полномасштабного вторжения России он занимался разоблачением военных преступлений россиян во время оккупации Киевской области.

Главой Киевской ОГА Кравченко стал 10 апреля 2023 года, заменив на этом посту Алексея Кулебу. В декабре 2024 года он был уволен и назначен на другое место — председателем Государственной налоговой службы.

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении Руслана Кравченко на должность Генпрокурора.

Также мы писали, что недавно украинский лидер назначил Алену Гетьманчук на должность главы Миссии Украины при НАТО.