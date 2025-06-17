Рада назначила Руслана Кравченко новым Генпрокурором

Рада назначила нового Генпрокурора Украины
Верховная Рада Украины во вторник, 17 июня, приняла назначение нового Генерального прокурора. Им стал бывший глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Назначение Кравченко
"Рада назначила Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины", — говорится в сообщении.
Нардеп отметил, что "за" соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата.
Что известно о Руслане Кравченко
С 2015 по 2019 год Кравченко работал в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры, в 2019-2020 годах занимал должность заместителя военного прокурора Центрального региона.
В марте 2021 года его назначили главой Бучанской окружной прокуратуры, а в начале полномасштабного вторжения России он занимался разоблачением военных преступлений россиян во время оккупации Киевской области.
Главой Киевской ОГА Кравченко стал 10 апреля 2023 года, заменив на этом посту Алексея Кулебу. В декабре 2024 года он был уволен и назначен на другое место — председателем Государственной налоговой службы.
Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении Руслана Кравченко на должность Генпрокурора.
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