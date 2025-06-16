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Зеленський запропонував кандидата на посаду генпрокурора

16 червня 2025 11:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський пропонує призначити Кравченка новим генпрокурором
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення нового генерального прокурора. Цю посаду може обійняти колишній голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Про це повідомила пресслужба парламенту у Telegram у понеділок, 16 червня.

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Призначення генпрокурора

Спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження подання від президента щодо надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

"Верховна Рада України розгляне це подання на одному з найближчих пленарних засідань", — зазначив голова парламенту.

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Скриншот допису Стефанчука

Що відомо про Руслана Кравченка

Руслан Кравченко - що відомо про можливого нового генпрокурора
Руслан Кравченко. Фото: Київська ОВА

Руслан Кравченко з 2015 до 2019 року працював у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури, а протягом 2019–2020 років був заступником військового прокурора Центрального регіону.

У березні 2021 року очолив Бучанську окружну прокуратуру, серед найвідоміших справ — викриття воєнних злочинів росіян, зокрема у Бучі. На посаду голови ОВА був призначений 10 квітня 2023 року замість Олексія Кулеби. 

У грудні 2024 року Кравченка звільнили з посади та призначили головою Державної податкової служби. 

Нагадаємо, нещодавно Зеленський призначив Альону Гетьманчук на посаду голови Місії України при НАТО.

А мер Києва Віталій Кличко запропонував кандидатуру на посаду нового секретаря Київради. 

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