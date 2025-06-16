Зеленский предлагает назначить Кравченко новым генпрокурором

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении нового генерального прокурора. Эту должность может занять бывший глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Об этом сообщила пресс-служба парламента в Telegram в понедельник, 16 июня.

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Спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении представления от президента о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

"Верховная Рада Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний", — отметил глава парламента.

Скриншот поста Стефанчука

Что известно о Руслане Кравченко

Руслан Кравченко. Фото: Киевская ОВА

Руслан Кравченко с 2015 до 2019 года работал в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры, а в течение 2019-2020 годов был заместителем военного прокурора Центрального региона.

В марте 2021 возглавил Бучанскую окружную прокуратуру, среди самых известных дел — разоблачение военных преступлений россиян, в частности в Буче. На должность главы ОВА был назначен 10 апреля 2023 года вместо Алексея Кулебы.

В декабре 2024 года Кравченко уволили с должности и назначили председателем Государственной налоговой службы.

Напомним, недавно Зеленский назначил Алену Гетьманчук на должность главы Миссии Украины при НАТО.

А мэр Киеве Виталий Кличко предложил кандидатуру на должность нового секретаря Киевсовета.