Зеленский назначил нового судью Конституционного суда — им стал Александр Водянников

Зеленский назначил нового судью Конституционного суда
Президент Владимир Зеленский назначил нового судью Конституционного суда. Им стал бывший координатор проектов ОБСЕ в Украине Александр Водянников.
Об этом говорится в указе №438 от 27 июня на сайте главы государства.
Что известно о назначении Водянникова
"Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного суда Украины", — говорится в сообщении.
Отметим, что в 27 января 2025 года в Конституционном суде не было обеспечено минимальное количество судей, необходимое для принятия решений. Это произошло из-за того, что именно в этот день завершился срок полномочий сразу трех судей, которые служили в течение девяти лет.
Александр Водянников — известный украинский юрист и специалист в сфере конституционного права. Ранее он работал в проекте ОБСЕ в Украине, где исполнял обязанности национального юридического советника.
Напомним, 17 июня назначение Кравченко на должность приняла Верховная Рада. Его кандидатуру поддержали 273 народных избранника.
Уже 21 июня Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генпрокурора. Эта должность оставалась свободной почти восемь месяцев после того, как Андрей Костин ушел в отставку.
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