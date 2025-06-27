Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назначил нового судью Конституционного суда

Зеленский назначил нового судью Конституционного суда

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 22:42
Зеленский назначил нового судью Конституционного суда — им стал Александр Водянников
Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Ключові моменти Что известно о назначении Водянникова

Президент Владимир Зеленский назначил нового судью Конституционного суда. Им стал бывший координатор проектов ОБСЕ в Украине Александр Водянников.

Об этом говорится в указе №438 от 27 июня на сайте главы государства.

Реклама
Читайте также:

Что известно о назначении Водянникова

"Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного суда Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, что в 27 января 2025 года в Конституционном суде не было обеспечено минимальное количество судей, необходимое для принятия решений. Это произошло из-за того, что именно в этот день завершился срок полномочий сразу трех судей, которые служили в течение девяти лет.

Александр Водянников — известный украинский юрист и специалист в сфере конституционного права. Ранее он работал в проекте ОБСЕ в Украине, где исполнял обязанности национального юридического советника.

Зеленский назначил нового судью Конституционного суда - фото 1
Александр Водянников. Фото: ccu.gov.ua

Напомним, 17 июня назначение Кравченко на должность приняла Верховная Рада. Его кандидатуру поддержали 273 народных избранника.

Уже 21 июня Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генпрокурора. Эта должность оставалась свободной почти восемь месяцев после того, как Андрей Костин ушел в отставку.

Владимир Зеленский суд Украина кадровые изменения Конституция Украины
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации