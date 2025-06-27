Зеленский назначил нового судью Конституционного суда — им стал Александр Водянников

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский назначил нового судью Конституционного суда. Им стал бывший координатор проектов ОБСЕ в Украине Александр Водянников.

Об этом говорится в указе №438 от 27 июня на сайте главы государства.

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Что известно о назначении Водянникова

"Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного суда Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, что в 27 января 2025 года в Конституционном суде не было обеспечено минимальное количество судей, необходимое для принятия решений. Это произошло из-за того, что именно в этот день завершился срок полномочий сразу трех судей, которые служили в течение девяти лет.

Александр Водянников — известный украинский юрист и специалист в сфере конституционного права. Ранее он работал в проекте ОБСЕ в Украине, где исполнял обязанности национального юридического советника.

Александр Водянников. Фото: ccu.gov.ua

Напомним, 17 июня назначение Кравченко на должность приняла Верховная Рада. Его кандидатуру поддержали 273 народных избранника.

Уже 21 июня Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генпрокурора. Эта должность оставалась свободной почти восемь месяцев после того, как Андрей Костин ушел в отставку.