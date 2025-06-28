Зеленский наградил Анджея Дуду — указ

Зеленский наградил Дуду орденом Свободы
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Дата публикации 28 июня 2025 12:31
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Награждение Анджея Дуды
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 июня, наградил лидера Польши Анджея Дуду. Речь идет об ордене Свободы.
Об этом говорится в указе Владимира Зеленского.
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Награждение Анджея Дуды
Дуду наградили за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Постановляю наградить орденом Свободы Дуду Анджея — Президента Республики Польша", — говорится в указе.
Напомним, 28 июня в Киев прибыл Анджей Дуда. Это его последний визит в Украину на посту президента.
Ранее Зеленский назначил Александра Водянникова новым судьей Конституционного суда.
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