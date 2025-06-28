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Зеленский наградил Дуду орденом Свободы

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Дата публикации 28 июня 2025 12:31
Зеленский наградил Анджея Дуду — указ
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Награждение Анджея Дуды

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 июня, наградил лидера Польши Анджея Дуду. Речь идет об ордене Свободы.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского.

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Награждение Анджея Дуды

Дуду наградили за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Постановляю наградить орденом Свободы Дуду Анджея — Президента Республики Польша", — говорится в указе.

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Указ Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 28 июня в Киев прибыл Анджей Дуда. Это его последний визит в Украину на посту президента.

Ранее Зеленский назначил Александра Водянникова новым судьей Конституционного суда.

Владимир Зеленский Польша награда Анджей Дуда указ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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