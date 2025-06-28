Візит Дуди в Україну 28 червня — це прощальний візит

Президент Польщі Анджей Дуда вітається з головою МЗС України Андрієм Сибігою на вокзалі у Києві. Фото: x.com/andrii_sybiha

У суботу, 28 червня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва. На Центральному залізничному вокзалі його зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич та голова МЗС Андрій Сибіга.

Про це повідомило посольство Польщі в Україні в Х.

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Сибіга зустрів Дуду на вокзалі і відзначив його підтримку України в найважчі часи повномасштабної російської агресії.

"Я мав задоволення вітати справжнього друга України, Анджея Дуду, на Центральному вокзалі Києва цього ранку. Президент стояв поруч з Україною у найважчі часи війни. Ми вдячні йому та всім полякам, які виявили справжню солідарність із нашою державою" — йдеться у повідомленні голови МЗС в соцмережі Х.

За словами очільника дипломатичного відомства, під час візиту Дуда святкуватиме разом з українцями День Конституції України та проведе зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.

Дуда та Сибіга на вокзалі у Києві. Фото: x.com/andrii_sybiha

Раніше Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що тільки США володіють достатньою силою, щоб завершити війну. Водночас він підкреслив, що для досягнення миру знадобляться поступки з обох сторін, у тому числі й з української.

Нагадаємо, що у Польщі завершилося офіційне підрахування голосів на президентських виборах — новим главою держави став Кароль Навроцький.