Візит Дуди в Україну 28 червня — це прощальний візит

Прощальний візит — Дуда прибув в Україну
У суботу, 28 червня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва. На Центральному залізничному вокзалі його зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич та голова МЗС Андрій Сибіга.
Про це повідомило посольство Польщі в Україні в Х.
Візит Дуди в Україну
Сибіга зустрів Дуду на вокзалі і відзначив його підтримку України в найважчі часи повномасштабної російської агресії.
"Я мав задоволення вітати справжнього друга України, Анджея Дуду, на Центральному вокзалі Києва цього ранку. Президент стояв поруч з Україною у найважчі часи війни. Ми вдячні йому та всім полякам, які виявили справжню солідарність із нашою державою" — йдеться у повідомленні голови МЗС в соцмережі Х.
За словами очільника дипломатичного відомства, під час візиту Дуда святкуватиме разом з українцями День Конституції України та проведе зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.
Раніше Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що тільки США володіють достатньою силою, щоб завершити війну. Водночас він підкреслив, що для досягнення миру знадобляться поступки з обох сторін, у тому числі й з української.
Нагадаємо, що у Польщі завершилося офіційне підрахування голосів на президентських виборах — новим главою держави став Кароль Навроцький.
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