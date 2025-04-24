Переговори з Росією — Україні доведеться йти на поступки

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: polskieradio.pl

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що лише США мають силу, аби покласти край війні. Однак переговори вимагатимуть поступок від обох сторін, зокрема і України.

Про це Анджей Дуда розповів в інтерв'ю Euronews.

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Дуда заявив, що майбутня мирна угода потребуватиме болючих компромісів з обох сторін, у тому числі поступок з боку України. Однак в якій мірі це має відбутися, президент Польщі не може відповісти на даному етапі.

"Міцний мир має будуватися на взаємних поступках і він не завжди буде комфортним для двох сторін. Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен зводитися до того, що жодна сторона не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожен в якомусь сенсі чимось поступиться", — наголосив польський лідер.

Крім того, він наголосив, що лише США можуть покласти край цій війні. На думку Дуди, за межами Америки немає нікого, хто б міг зупинити Путіна.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей ді Венс пригрозив Україні у разі відмови від мирного плану. За його словами, Америка очікує конструктивної відповіді від обох сторін.

Водночас Марко Рубіо заявив, що зараз США краще розуміє Росію і лякає Україну жорсткими умовами миру.