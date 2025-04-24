Переговоры с Россией — Украине придется идти на уступки

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: polskieradio.pl

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что только США имеют силу, чтобы положить конец войне. Однако переговоры потребуют уступок от обеих сторон, в том числе и Украины.

Об этом Анджей Дуда рассказал в интервью Euronews.

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Дуда заявил, что будущее мирное соглашение потребует болезненных компромиссов с обеих сторон, в том числе уступок со стороны Украины. Однако в какой степени это должно произойти, президент Польши не может ответить на данном этапе.

"Прочный мир должен строиться на взаимных уступках и он не всегда будет комфортным для двух сторон. Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен сводиться к тому, что ни одна сторона не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждый в каком-то смысле чем-то уступит", — подчеркнул польский лидер.

Кроме того, он подчеркнул, что только США могут положить конец этой войне. По мнению Дуды, за пределами Америки нет никого, кто бы мог остановить Путина.

Напомним, ранее вице-президент США Джей ди Вэнс пригрозил Украине в случае отказа от мирного плана. По его словам, Америка ожидает конструктивного ответа от обеих сторон.

В то же время Марко Рубио заявил, что сейчас США лучше понимает Россию и пугает Украину жесткими условиями мира.