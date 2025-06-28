Визит Дуды в Украину 28 июня - это прощальный визит

Прощальный визит — Дуда прибыл в Украину
В субботу, 28 июня, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. На Центральном железнодорожном вокзале его встретил временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич и глава МИД Андрей Сибига.
Об этом сообщило посольство Польши в Украине в Х.
Визит Дуды в Украину
Сибига встретил Дуду на вокзале и отметил его поддержку Украины в самые тяжелые времена полномасштабной российской агрессии.
"Я имел удовольствие приветствовать настоящего друга Украины, Анджея Дуду, на Центральном вокзале Киева этим утром. Президент стоял рядом с Украиной в самые тяжелые времена войны. Мы благодарны ему и всем полякам, которые проявили настоящую солидарность с нашим государством ", — говорится в сообщении главы МИД в соцсети Х.
По словам главы дипломатического ведомства, во время визита Дуда будет праздновать вместе с украинцами День Конституции Украины и проведет встречу с Президентом Владимиром Зеленским.
Ранее Президент Польши Анджей Дуда заявил, что только США обладают достаточной силой, чтобы завершить войну. В то же время он подчеркнул, что для достижения мира понадобятся уступки с обеих сторон, в том числе и с украинской.
Напомним, что в Польше завершился официальный подсчет голосов на президентских выборах - новым главой государства стал Кароль Навроцкий.
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