Визит Дуды в Украину 28 июня - это прощальный визит

Президент Польши Анджей Дуда здоровается с главой МИД Украины Андреем Сибигой на вокзале в Киеве. Фото: x.com/andrii_sybiha

В субботу, 28 июня, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. На Центральном железнодорожном вокзале его встретил временный поверенный в делах Республики Польша в Украине Петр Лукасевич и глава МИД Андрей Сибига.

Об этом сообщило посольство Польши в Украине в Х.

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Сибига встретил Дуду на вокзале и отметил его поддержку Украины в самые тяжелые времена полномасштабной российской агрессии.

"Я имел удовольствие приветствовать настоящего друга Украины, Анджея Дуду, на Центральном вокзале Киева этим утром. Президент стоял рядом с Украиной в самые тяжелые времена войны. Мы благодарны ему и всем полякам, которые проявили настоящую солидарность с нашим государством ", — говорится в сообщении главы МИД в соцсети Х.

По словам главы дипломатического ведомства, во время визита Дуда будет праздновать вместе с украинцами День Конституции Украины и проведет встречу с Президентом Владимиром Зеленским.

Дуда и Сибига на вокзале в Киеве. Фото: x.com/andrii_sybiha

Ранее Президент Польши Анджей Дуда заявил, что только США обладают достаточной силой, чтобы завершить войну. В то же время он подчеркнул, что для достижения мира понадобятся уступки с обеих сторон, в том числе и с украинской.

Напомним, что в Польше завершился официальный подсчет голосов на президентских выборах - новым главой государства стал Кароль Навроцкий.