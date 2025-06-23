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Головна Новини дня Кравченко розпочав роботу на посаді генпрокурора — деталі

Кравченко розпочав роботу на посаді генпрокурора — деталі

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Дата публікації: 23 червня 2025 09:26
Руслан Кравченко розпочав роботу на посаді генпрокурора
Новий генпрокурор Руслан Кравченко. Фото: facebook/RuslanKravchenkoKyiv
Ключові моменти Пріоритети Кравченка на посаді генпрокура

Руслан Кравченко 23 червня розпочинає роботу на посаді Генерального прокурора. Він поставив пріоритети, серед яких, зокрема, забезпечення реальної довіри до органів прокуратури та забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні.

Про це Руслан Кравченко повідомив у Telegram. 

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Пріоритети Кравченка на посаді генпрокура

Кравченко розповів, що старого та бюрократичного ритуалу його представлення президентом Володимиром Зеленським не буде, і це спільне та зважене рішення. Новий гепрокурор пояснив це тим, що глава держави сьогодні у відрядженні і вирішує важливі питання для нашої країни на міжнародному рівні. Також він наголосив, що вони відходять від радянських звичок і "не витрачають час на пусті формальності". 

"Замість урочистостей — відповідальність. Це ознака змін та системного підходу до роботи, який ми впроваджуємо з першого дня", — сказав Кравченко.

Крім того, він оприлюднив свої завдання та пріоритети на посаді, серед них:

  • зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;
  • забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів; 
  • контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;
  • створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;
  • забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні і в першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;
  • особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;
  • невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, і особливий акцент — щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також  встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.

Нагадаємо, 17 червня призначення Кравченка на посаду ухвалила Верховна Рада. Його кандидатуру підтримали 273 народних обранці.

Вже 21 червня Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка на посаду генпрокурора. Ця посада залишалась вільною майже вісім місяців після того, як Андрій Костін пішов у відставку. 

Володимир Зеленський Офіс генерального прокурора кадрові зміни Руслан Кравченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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