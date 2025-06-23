Руслан Кравченко приступил к работе в должности генпрокурора

Новый генпрокурор Руслан Кравченко. Фото: facebook/RuslanKravchenkoKyiv

Руслан Кравченко 23 июня начинает работу в должности Генерального прокурора. Он поставил приоритеты, среди которых, в частности, обеспечение реального доверия к органам прокуратуры и обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве.

Об этом Руслан Кравченко сообщил в Telegram.

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Приоритеты Кравченко в должности генпрокуратуры

Кравченко рассказал, что старого и бюрократического ритуала его представления президентом Владимиром Зеленским не будет, и это совместное и взвешенное решение. Новый гепрокурор объяснил это тем, что глава государства сегодня в командировке и решает важные вопросы для нашей страны на международном уровне. Также он отметил, что они отходят от советских привычек и не "тратят время на пустые формальности".

"Вместо торжеств — ответственность. Это признак изменений и системного подхода к работе, который мы внедряем с первого дня", — сказал Кравченко.

Кроме того, он обнародовал свои задачи и приоритеты на должности, среди них:

укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в сфере противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;

обеспечение реального доверия к органам прокуратуры как со стороны нашего общества, общественности, так и от наших международных партнеров;

контроль за законностью использования бюджетных средств, нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;

создание условий для дальнейшего внедрения действенных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса;

обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве и в первую очередь тех, которые касаются национальной безопасности государства;

личный контроль за эффективностью осуществления уголовных производств, касающихся посягательств на жизнь и здоровье детей и несовершеннолетних;

неотвратимость наказания для преступников как в национальных судах, так и на международном уровне, и особый акцент — в отношении преступлений агрессии и военных преступлений, а также установление персональной ответственности каждого военного преступника.

Напомним, 17 июня назначение Кравченко на должность приняла Верховная Рада. Его кандидатуру поддержали 273 народных избранника.

Уже 21 июня Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко на должность генпрокурора. Эта должность оставалась свободной почти восемь месяцев после того, как Андрей Костин ушел в отставку.