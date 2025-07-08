Зеленский подписал против РФ санкции синхронизировав их с пакетами ЕС

Зеленский согласовал санкции с ЕС против РФ — кого они касаются
Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, направленные на согласование украинских санкционных мер в отношении Российской Федерации и других стран. Эти указы синхронизированы с пятнадцатым, шестнадцатым и семнадцатым пакетами санкций Европейского Союза.
Об этом сообщает агентство Укринформ.
Против кого Зеленский ввел санкции
Как сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пятнадцатый пакет охватывает физических лиц из России, Беларуси, Китая и других стран. Среди них - российский летчик Александр Азаренков, который участвовал в атаке на больницу "Охматдет", и производитель боевых роботов ООО "Гумич".
Шестнадцатый пакет касается лиц из России, Китая, Турции и ряда других стран. В частности, в список попал Центр "Воин", который занимается военно-патриотическим воспитанием на оккупированных территориях, и ООО "Южный флот", которое осуществляет перевозки российской нефти теневым флотом.
Семнадцатый пакет включает компании из России, Китая, Турции и других стран. Под санкции попали золотодобывающая компания "Петропавловск" и китайская Skywalker Technology Co. Ltd., которая участвует в производстве дронов для России.
Также мы сообщали, что Зеленский ввел санкции против компаний из Китая.
Ранее стало известно, что своим указом Владимир Зеленский назначил генпрокурора Руслана Кравченко в состав СНБО. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
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