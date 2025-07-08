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Зеленский согласовал санкции с ЕС против РФ — кого они касаются

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 23:41
Зеленский подписал против РФ санкции синхронизировав их с пакетами ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, направленные на согласование украинских санкционных мер в отношении Российской Федерации и других стран. Эти указы синхронизированы с пятнадцатым, шестнадцатым и семнадцатым пакетами санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает агентство Укринформ.

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Как сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пятнадцатый пакет охватывает физических лиц из России, Беларуси, Китая и других стран. Среди них - российский летчик Александр Азаренков, который участвовал в атаке на больницу "Охматдет", и производитель боевых роботов ООО "Гумич".

Шестнадцатый пакет касается лиц из России, Китая, Турции и ряда других стран. В частности, в список попал Центр "Воин", который занимается военно-патриотическим воспитанием на оккупированных территориях, и ООО "Южный флот", которое осуществляет перевозки российской нефти теневым флотом.

Семнадцатый пакет включает компании из России, Китая, Турции и других стран. Под санкции попали золотодобывающая компания "Петропавловск" и китайская Skywalker Technology Co. Ltd., которая участвует в производстве дронов для России.

Также мы сообщали, что Зеленский ввел санкции против компаний из Китая.

Ранее стало известно, что своим указом Владимир Зеленский назначил генпрокурора Руслана Кравченко в состав СНБО. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Владимир Зеленский санкции против России Европейский союз указ война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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