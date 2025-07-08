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Зеленський затвердив склад делегації України у Римі

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 22:24
Свириденко очолить делегацію України у Римі - що відомо
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Українську делегацію на конференції з відновлення очолить перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко. Захід пройде в Римі 10–11 липня.

Про це повідомляється у розпорядженні президента України Володимира Зеленського №94/2025-рп.

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Свириденко очолить делегацію України у Римі

У розпорядженні зазначається, що на конференцію поїде делегація в такому складі:

  • Юлія Свириденко — перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України, голова делегації;
  • Герман Галущенко — міністр енергетики України;
  • Віталій Коваль — міністр аграрної політики та продовольства України;
  • Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністр з відбудови України — міністр розвитку громад та територій України;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів України;
  • Андрій Сибіга — міністр закордонних справ України;
  • Герман Сметанін — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Ольга Стефанішина — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України;
  • Микола Точицький — міністр культури та стратегічних комунікацій України;
  • Рустем Умєров — міністр оборони України;
  • Михайло Федоров — віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації України.

Головним завданням делегації буде координація та участь у роботі конференції, метою якої є визначення основних напрямів відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що зазнали руйнувань унаслідок російської агресії.

Раніше ми писали, що в Італії відбудеться зустріч, під час якої йтиметься про відновлення України.

Нагадаємо, що народний депутат Володимир Крейденко заявив, що питання відновлення України після війни стоїть дуже гостро. Відбудова не повинна перетворитися на формальне будівництво непотрібних об’єктів.

Володимир Зеленський Італія делегація Рим Юлія Свириденко
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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