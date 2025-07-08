Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме - что известно

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинскую делегацию на конференции по восстановлению возглавит первый вице-премьер Юлия Свириденко. Мероприятие пройдет в Риме 10-11 июля.

Об этом сообщается в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского №94/2025-рп.

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В распоряжении отмечается, что на конференцию поедет делегация в таком составе:

Юлия Свириденко — первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины, глава делегации;

Герман Галущенко — министр энергетики Украины;

Виталий Коваль — министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины;

Сергей Марченко — министр финансов Украины;

Андрей Сибига — министр иностранных дел Украины;

Герман Сметанин — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины;

Николай Точицкий — министр культуры и стратегических коммуникаций Украины;

Рустем Умеров — министр обороны Украины;

Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины.

Главной задачей делегации будет координация и участие в работе конференции, целью которой является определение основных направлений восстановления регионов, территорий и инфраструктуры, подвергшихся разрушениям в результате российской агрессии.

Ранее мы писали, что в Италии состоится встреча, во время которой речь пойдет о восстановлении Украины.

Напомним, что народный депутат Владимир Крейденко заявил, что вопрос восстановления Украины после войны стоит очень остро. Восстановление не должно превратиться в формальное строительство ненужных объектов.