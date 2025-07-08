Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский утвердил состав делегации Украины в Риме

Зеленский утвердил состав делегации Украины в Риме

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 22:24
Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме - что известно
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинскую делегацию на конференции по восстановлению возглавит первый вице-премьер Юлия Свириденко. Мероприятие пройдет в Риме 10-11 июля.

Об этом сообщается в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского №94/2025-рп.

Реклама
Читайте также:

Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме

В распоряжении отмечается, что на конференцию поедет делегация в таком составе:

  • Юлия Свириденко — первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины, глава делегации;
  • Герман Галущенко — министр энергетики Украины;
  • Виталий Коваль — министр аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Алексей Кулеба — вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины;
  • Сергей Марченко — министр финансов Украины;
  • Андрей Сибига — министр иностранных дел Украины;
  • Герман Сметанин — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины;
  • Николай Точицкий — министр культуры и стратегических коммуникаций Украины;
  • Рустем Умеров — министр обороны Украины;
  • Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины.

Главной задачей делегации будет координация и участие в работе конференции, целью которой является определение основных направлений восстановления регионов, территорий и инфраструктуры, подвергшихся разрушениям в результате российской агрессии.

Ранее мы писали, что в Италии состоится встреча, во время которой речь пойдет о восстановлении Украины.

Напомним, что народный депутат Владимир Крейденко заявил, что вопрос восстановления Украины после войны стоит очень остро. Восстановление не должно превратиться в формальное строительство ненужных объектов.

Владимир Зеленский Италия делегация Рим Юлия Свириденко
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации