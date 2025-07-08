Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме - что известно

Зеленский утвердил состав делегации Украины в Риме
Украинскую делегацию на конференции по восстановлению возглавит первый вице-премьер Юлия Свириденко. Мероприятие пройдет в Риме 10-11 июля.
Об этом сообщается в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского №94/2025-рп.
Свириденко возглавит делегацию Украины в Риме
В распоряжении отмечается, что на конференцию поедет делегация в таком составе:
- Юлия Свириденко — первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины, глава делегации;
- Герман Галущенко — министр энергетики Украины;
- Виталий Коваль — министр аграрной политики и продовольствия Украины;
- Алексей Кулеба — вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины;
- Сергей Марченко — министр финансов Украины;
- Андрей Сибига — министр иностранных дел Украины;
- Герман Сметанин — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины;
- Николай Точицкий — министр культуры и стратегических коммуникаций Украины;
- Рустем Умеров — министр обороны Украины;
- Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины.
Главной задачей делегации будет координация и участие в работе конференции, целью которой является определение основных направлений восстановления регионов, территорий и инфраструктуры, подвергшихся разрушениям в результате российской агрессии.
Ранее мы писали, что в Италии состоится встреча, во время которой речь пойдет о восстановлении Украины.
Напомним, что народный депутат Владимир Крейденко заявил, что вопрос восстановления Украины после войны стоит очень остро. Восстановление не должно превратиться в формальное строительство ненужных объектов.
Читайте Новини.LIVE!