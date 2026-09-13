The Jerusalem Post включив Зеленського до престижного списку

Володимир Зеленський у Канаді. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський увійшов до рейтингу 50 найвпливовіших євреїв світу 2026 року, який щорічно складає The Jerusalem Post. У підсумковому списку український лідер посідає 20-те місце. Видання представило його як єврейське обличчя українського опору.

Першу позицію посіли Джаред Кушнер та Іванка Трамп, а друге місце дісталося прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Jerusalem Post.

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У матеріалі про Володимира Зеленського видання відзначило його роль у керівництві Україною під час повномасштабної війни з Росією. The Jerusalem Post також звернуло увагу на його єврейське походження та історію родини: дід президента по батьківській лінії був єдиним членом своєї найближчої родини, який пережив Голокост.

Хто ще увійшов до першої десятки рейтингу

Окрім Кушнера, Іванки Трамп та Нетаньяху, до першої десятки увійшли начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір, колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, філантроп Рональд Лаудер, мільярдерка Міріам Адельсон, співзасновник Wiz Ассаф Раппапорт, міністр торгівлі США Говард Латник, а також Сем Альтман та Марк Цукерберг. Десяту позицію посіла журналістка Барі Вайс.

В окремій публікації The Jerusalem Post Зеленський посідає 21-е місце, проте на сторінці повного рейтингу він зазначений під номером 20. Тому в новині коректніше вказати місце із загального списку — 20-те. Загалом рейтинг включає 50 осіб та пар, які, на думку видання, матимуть значний вплив на єврейський світ у 2026 році.

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