Навіщо Україні членство в НАТО: пояснення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО може стати одним із елементів майбутньої системи безпеки та виходу з війни. За його словами, українська армія залишається головною гарантією безпеки держави, однак вступ до Альянсу посилив би не лише Україну, а й усю Європу.

Про це Зеленський заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Членство України в НАТО посилить безпеку Європи

Зеленський наголосив, що українські військові мають унікальний бойовий досвід і технологічні напрацювання.

За його словами, сильна Україна в НАТО могла б посилити європейські держави та допомогти Альянсу отримати український військовий досвід.

"Українська армія — це найголовніша гарантія безпеки для України", — наголосив президент.

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Водночас він заявив, що питання членства України в НАТО та ЄС може бути одним із можливих шляхів до завершення війни.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника ОП Кирила Буданова, Україна готова ділитися з НАТО унікальним досвідом сучасної війни. За його словами, цей досвід дістався Україні дуже дорого — ціною значних ресурсів і людських життів. Водночас Київ готовий передавати партнерам свої напрацювання у військовій сфері та спільно розвивати їх.

Також повідомлялося, що військовий комітет НАТО у жовтні планує відвідати Україну після восьмирічної перерви. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий після розмови з головою комітету адміралом Джузеппе Каво Драгоне.