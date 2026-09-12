Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив, навіщо Україні членство в НАТО

Зеленський пояснив, навіщо Україні членство в НАТО

Ua ru
12 вересня 2026 18:00
Репортаж
Навіщо Україні членство в НАТО: пояснення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО може стати одним із елементів майбутньої системи безпеки та виходу з війни. За його словами, українська армія залишається головною гарантією безпеки держави, однак вступ до Альянсу посилив би не лише Україну, а й усю Європу.

Про це Зеленський заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Членство України в НАТО посилить безпеку Європи

Зеленський наголосив, що українські військові мають унікальний бойовий досвід і технологічні напрацювання.

За його словами, сильна Україна в НАТО могла б посилити європейські держави та допомогти Альянсу отримати український військовий досвід.

"Українська армія — це найголовніша гарантія безпеки для України", — наголосив президент.

Читайте також:

Водночас він заявив, що питання членства України в НАТО та ЄС може бути одним із можливих шляхів до завершення війни.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника ОП Кирила Буданова, Україна готова ділитися з НАТО унікальним досвідом сучасної війни. За його словами, цей досвід дістався Україні дуже дорого — ціною значних ресурсів і людських життів. Водночас Київ готовий передавати партнерам свої напрацювання у військовій сфері та спільно розвивати їх.

Також повідомлялося, що військовий комітет НАТО у жовтні планує відвідати Україну після восьмирічної перерви. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий після розмови з головою комітету адміралом Джузеппе Каво Драгоне.

Володимир Зеленський НАТО Україна війна в Україні гарантії безпеки
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації