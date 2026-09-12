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Зеленский объяснил, зачем Украине членство в НАТО

Ua ru
12 сентября 2026 18:00
Репортаж
Зачем Украине членство в НАТО: объяснение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО может стать одним из элементов будущей системы безопасности и выхода из войны. По его словам, украинская армия остается главной гарантией безопасности государства, однако вступление в Альянс укрепило бы не только Украину, но и всю Европу.

Об этом Зеленский заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Членство Украины в НАТО укрепит безопасность Европы

Зеленский подчеркнул, что украинские военные обладают уникальным боевым опытом и технологическими наработками.

По его словам, сильная Украина в НАТО могла бы укрепить европейские государства и помочь Альянсу воспользоваться украинским военным опытом.

"Украинская армия — это главная гарантия безопасности для Украины", — подчеркнул президент.

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В то же время он заявил, что вопрос членства Украины в НАТО и ЕС может стать одним из возможных путей к завершению войны.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу ОП Кирилла Буданова, Украина готова делиться с НАТО уникальным опытом современной войны. По его словам, этот опыт обошелся Украине очень дорого — ценой значительных ресурсов и человеческих жизней. В то же время Киев готов передавать партнерам свои наработки в военной сфере и совместно развивать их.

Также сообщалось, что военный комитет НАТО в октябре планирует посетить Украину после восьмилетнего перерыва. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый после беседы с председателем комитета адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

Владимир Зеленский НАТО Украина война в Украине гарантии безопасности
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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