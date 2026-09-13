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Главная Новости дня Зеленский вошел в топ-20 самых влиятельных евреев мира

Зеленский вошел в топ-20 самых влиятельных евреев мира

Ua ru
13 сентября 2026 05:01
The Jerusalem Post включил Зеленского в престижный список
Владимир Зеленский в Канаде. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в рейтинг 50 самых влиятельных евреев мира 2026 года, который ежегодно составляет The Jerusalem Post. В итоговом списке украинский лидер указан на 20-м месте. Издание представило его как еврейское лицо украинского сопротивления.

Первую позицию заняли Джаред Кушнер и Иванка Трамп, а второе место досталось премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Jerusalem Post

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В материале о Владимире Зеленском издание отметило его роль в руководстве Украиной во время полномасштабной войны с Россией. The Jerusalem Post также обратило внимание на его еврейское происхождение и историю семьи: дед президента по отцовской линии был единственным членом своей ближайшей семьи, пережившим Холокост.

Кто еще вошел в первую десятку рейтинга

Помимо Кушнера, Иванки Трамп и Нетаньяху, в первую десятку вошли начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, филантроп Рональд Лаудер, миллиардер Мириам Адельсон, сооснователь Wiz Ассаф Раппапорт, министр торговли США Говард Латник, а также Сэм Альтман и Марк Цукерберг. Десятую позицию заняла журналистка Бари Вайс.

В отдельной публикации The Jerusalem Post Зеленский занимает позицию №21, однако на странице полного рейтинга он указан под номером 20. Поэтому в новости корректнее использовать место из общего списка — 20-е. Всего рейтинг включает 50 персон и пар, которые, по оценке издания, оказывают значительное влияние на еврейский мир в 2026 году. 

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, как Украина собирается бороться с реактивными беспилотниками. Владимир Зеленский озвучил ряд важных тезисов. 

Также Новини.LIVE цитировали главу Украины, который объяснил, будет ли энергетическое перемирие с Россией зимой 2026 года. 

Владимир Зеленский Израиль Украина евреи война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий

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