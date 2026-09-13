The Jerusalem Post включил Зеленского в престижный список

Владимир Зеленский в Канаде. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в рейтинг 50 самых влиятельных евреев мира 2026 года, который ежегодно составляет The Jerusalem Post. В итоговом списке украинский лидер указан на 20-м месте. Издание представило его как еврейское лицо украинского сопротивления.

Первую позицию заняли Джаред Кушнер и Иванка Трамп, а второе место досталось премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Jerusalem Post.

Реклама

В материале о Владимире Зеленском издание отметило его роль в руководстве Украиной во время полномасштабной войны с Россией. The Jerusalem Post также обратило внимание на его еврейское происхождение и историю семьи: дед президента по отцовской линии был единственным членом своей ближайшей семьи, пережившим Холокост.

Кто еще вошел в первую десятку рейтинга

Помимо Кушнера, Иванки Трамп и Нетаньяху, в первую десятку вошли начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, филантроп Рональд Лаудер, миллиардер Мириам Адельсон, сооснователь Wiz Ассаф Раппапорт, министр торговли США Говард Латник, а также Сэм Альтман и Марк Цукерберг. Десятую позицию заняла журналистка Бари Вайс.

В отдельной публикации The Jerusalem Post Зеленский занимает позицию №21, однако на странице полного рейтинга он указан под номером 20. Поэтому в новости корректнее использовать место из общего списка — 20-е. Всего рейтинг включает 50 персон и пар, которые, по оценке издания, оказывают значительное влияние на еврейский мир в 2026 году.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, как Украина собирается бороться с реактивными беспилотниками. Владимир Зеленский озвучил ряд важных тезисов.

Также Новини.LIVE цитировали главу Украины, который объяснил, будет ли энергетическое перемирие с Россией зимой 2026 года.