Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський повідомив у середу, 25 листопада, що військова авіація, кораблі та судна, які переводять зброю РФ — це законні цілі української сторони. Також відомо, що перші прототипи антибалістичної системи FREYJA очікують цієї зими, затримується постачання Patriot від США.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російська авіація та кораблі є законними цілями України

Зеленський у вечірньому зверненні подякував військовослужбовцям Сил спеціальних операцій ЗСУ за ураження військового аеродрому Росії. За словами президента, українські БпЛА атакували саме той об'єкт, з якого авіація РФ здійснює вильоти для ударів по Україні.

"Зараз ми уточнюємо, які саме збитки отримали росіяни цього разу. Продовжимо завдавати наших їм відповідей. Російська авіація, російські військові кораблі та судна, які транспортують російську зброю, — наші абсолютно законні цілі", — сказав президент.

Україна продовжує відновлювати енергетику після атак РФ

Окремо Володимир Зеленський розповів про стан енергетики України після численних російських обстрілів. Наразі ремонтні бригади та енергетичні компанії працюють на пошкоджених обертах. За словами президента, найскладнішою ситуація залишається у Дніпрі, на Дніпропетровщині та в Запоріжжі. Глава держави запевнив, що "у росіян тактика незмінна", вони цілеспрямовано атакують лінії електропередач, мережі та підстанції.

Читайте також:

"Необхідне обладнання, сили для відновлення всюди є, і це дуже важливо. Ремонти доводиться переривати через загрозу нових і нових ударів, але люди, наші люди роблять часто просто неможливі, неймовірні речі й працюють так, як потрібно, щоб повернути електрику людям", — зазначив він.

Зеленський про розробку FREYJA

Президент також провів нараду щодо української антибалістичної програми FREYJA. Зеленський повідомив, що постачання ракет для Patriot від США затримується. Водночас Україна розробляє власну антибалістичну систему FREYJA, перші прототипи якої планують створити та протестувати цієї зими.

Партнери погодили додаткову допомогу Україні

Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками "Рамштайну" партнери погодили додаткові пакети допомоги Україні, зокрема понад 700 млн доларів на програму PURL для закупівлі перехоплювачів балістичних ракет. Також він заявив про пріоритети для української оборони на наступний рік.

"Норвегія: є рішення для ППО, для виробництва, для розвитку нових перехоплювачів та інших наших українських дронів. Німеччина: є рішення про новий рівень нашої оборонної співпраці. Ми поширюємо наш досвід управління обороною, наш досвід щодо захисту. Деталізували, що саме — пріоритетні речі для нас наступного року в обороні. І ключове — ППО, авіація, дрони, а також РЕБ", — повідомив Зеленський.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у середу, 25 листопада повідомив, що українська сторона очікує від Сполучених Штатів дати наступної зустрічі для переговорів. Перемовини мають відбутись за участю України, РФ, США та європейських представників.

Новини.LIVE інформували, що під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад Зеленський заявив, що для України відмова від територій стане поразкою у війні з РФ. Глава держави додав, що це не стане гарантією миру.