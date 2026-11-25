Російські перехоплювачі МіГ-31 на аеродромі "Саваслейка". Фото: РосЗМІ

Упродовж 24 листопада та в ніч проти середи, 25 листопада, Сили оборони України завдали ударів по російському військовому аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області РФ. Було уражено п'ять бойових літаків противника: три винищувачі МіГ-31 та два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генштабу.

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Удар по аеродрому "Саваслейка" — що відомо

Аеродром "Саваслейка" є одним із важливих об'єктів російської військової авіації, оскільки з нього здійснюють вильоти перехоплювачі МіГ-31, які можуть нести аеробалістичні ракети "Кинджал".

За даними Генштабу, внаслідок українських ударів три МіГ-31 та два Су-34 зазнали пошкоджень, через які певний час не зможуть виконувати польоти.

"Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється. Є вірогідність ще кращих новин", — зазначили у повідомленні.

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Крім аеродрому, українські військові атакували радіолокаційну станцію П-18 поблизу населеного пункту Караван-Солодкий на тимчасово окупованій Луганщині. Ця станція призначена для виявлення повітряних цілей на значних відстанях і передавання інформації російським засобам ППО.

Також під удари потрапили об'єкти забезпечення російських військ:

Поблизу Новосвітлівки на Луганщині — два склади паливно-мастильних матеріалів та склад матеріально-технічних засобів.

У районі Розпасіївки на Луганщині — склад матеріально-технічного забезпечення.

Поблизу Агрономічного на Донеччині — склад паливно-мастильних матеріалів.

У районі Нового Світу на Донеччині — склад боєприпасів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 23 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували Пермський нафтопереробний завод у Росії.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 23 листопада безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області та нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Татарстані. На території НПЗ спалахнула пожежа, а на станції зафіксували влучання в кілька резервуарів із нафтою.