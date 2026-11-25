Атака по НПЗ у Самарській області. Фото: https://t.me/exilenova_plus

Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах російської нафтової промисловості, які мають стратегічне значення для забезпечення окупаційної армії. Цього разу, 24 листопада, під ураження потрапили два нафтопереробні заводи в Самарській області РФ. На території обох підприємств виникли пожежі.

Про це повідомила Служба безпеки України, інформує Новини.LIVE.

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Які російські НПЗ опинилися під ударом

На Куйбишевському НПЗ після ураження зафіксували займання на кількох ділянках підприємства.

За інформацією СБУ, там уражено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установку риформінгу, а також два резервуари. Підприємство входить до структури "Роснефти" та є одним із найбільших нафтопереробних заводів Самарської групи. Його потужність становить майже 7 млн тонн нафти на рік.

На території Сизранського НПЗ після влучань виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки АВТ-6, установку очищення сірки, каталітичного риформінгу, гідроочищення та ізомеризації, а також два резервуари.

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Проєктна потужність Сизранського НПЗ становить приблизно 8,5–8,9 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційний гас, а також активно постачає паливо російським військам.

Чому ці підприємства важливі для Росії

Обидва заводи мають стратегічне значення для забезпечення російської армії пальним. Їх ураження може вплинути на можливості ворога постачати паливо своїм військам.

У СБУ наголошують, що спільно із Силами оборони продовжують системно знижувати військово-економічний потенціал Росії.

Раніше Новини.LIVE писали, що в ніч на 23 листопада підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом "Черная искра" уразили Пермський нафтопереробний завод у Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне, а також нафтохімічну продукцію.

Також СБУ підтвердила атаку 23 листопада на нафтоперекачувальну станцію "Калейкино" в Татарстані, розташовану за понад 1200 км від України. Після удару на об'єкті виникла пожежа, а за попередніми даними, загорілися чотири резервуари з нафтою місткістю 20 тисяч кубометрів кожен.