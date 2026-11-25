Нападение на НПЗ в Самарской области. Фото: https://t.me/exilenova_plus

Украина продолжает наносить удары по объектам российской нефтяной промышленности, имеющим стратегическое значение для обеспечения оккупационной армии. На этот раз, 24 ноября, под удар попали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ. На территории обоих предприятий возникли пожары.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие российские НПЗ оказались под ударом

На Куйбышевском НПЗ после удара зафиксировали возгорания на нескольких участках предприятия.

По информации СБУ, там были повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, установка риформинга, а также два резервуара. Предприятие входит в структуру "Роснефти" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Самарской группы. Его мощность составляет почти 7 млн тонн нефти в год.

На территории Сизранского НПЗ после попаданий возник масштабный пожар. По предварительной информации, пострадали установка первичной переработки АВТ-6, установка очистки от серы, каталитического риформинга, гидроочистки и изомеризации, а также два резервуара.

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Проектная мощность Сизранского НПЗ составляет примерно 8,5–8,9 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, а также активно поставляет топливо российским войскам.

Почему эти предприятия важны для России

Оба завода имеют стратегическое значение для обеспечения российской армии топливом. Их поражение может повлиять на возможности врага поставлять топливо своим войскам.

В СБУ подчеркивают, что совместно с Силами обороны продолжают системно снижать военно-экономический потенциал России.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 23 ноября подразделения Deep Strike Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением "Черная искра" нанесли удар по Пермскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также нефтехимическую продукцию.

Также СБУ подтвердила атаку 23 ноября на нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане, расположенную более чем в 1200 км от Украины. После удара на объекте возник пожар, а по предварительным данным, загорелись четыре резервуара с нефтью вместимостью 20 тысяч кубометров каждый.