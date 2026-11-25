Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, 25 ноября, что военная авиация, корабли и суда, перевозящие оружие РФ, являются законными целями украинской стороны. Также известно, что первые прототипы антибаллистической системы FREYJA ожидаются этой зимой, а поставки Patriot из США задерживаются.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.

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Российская авиация и корабли являются законными целями Украины

Зеленский в вечернем обращении поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций ВСУ за поражение военного аэродрома России. По словам президента, украинские БПЛА атаковали именно тот объект, с которого авиация РФ совершает вылеты для нанесения ударов по Украине.

"Сейчас мы уточняем, какие именно потери понесли россияне на этот раз. Продолжим наносить им ответные удары. Российская авиация, российские военные корабли и суда, транспортирующие российское оружие, — наши абсолютно законные цели", — сказал президент.

Украина продолжает восстанавливать энергетику после атак РФ

Отдельно Владимир Зеленский рассказал о состоянии энергетики Украины после многочисленных российских обстрелов. Сейчас ремонтные бригады и энергетические компании работают в ограниченном режиме. По словам президента, самая сложная ситуация сохраняется в Днепре, в Днепропетровской области и в Запорожье. Глава государства заверил, что "у россиян тактика неизменна", они целенаправленно атакуют линии электропередач, сети и подстанции.

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"Необходимое оборудование и силы для восстановления есть повсюду, и это очень важно. Ремонтные работы приходится прерывать из-за угрозы новых и новых ударов, но люди, наши люди, часто совершают просто невозможное, невероятное и работают так, как нужно, чтобы вернуть людям электричество", — отметил он.

Зеленский о разработке FREYJA

Президент также провел совещание по украинской антибаллистической программе FREYJA. Зеленский сообщил, что поставки ракет для Patriot из США задерживаются. В то же время Украина разрабатывает собственную противоракетную систему FREYJA, первые прототипы которой планируется создать и протестировать этой зимой.

Партнеры согласовали дополнительную помощь Украине

Владимир Зеленский сообщил, что по итогам "Рамштайна" партнеры согласовали дополнительные пакеты помощи Украине, в частности более 700 млн долларов на программу PURL для закупки перехватчиков баллистических ракет. Также он заявил о приоритетах для украинной обороны на следующий год.

"Норвегия: есть решения по ПВО, по производству, по разработке новых перехватчиков и других наших украинских дронов. Германия: есть решение о новом уровне нашего оборонного сотрудничества. Мы делимся нашим опытом управления обороной, нашим опытом в сфере защиты. Уточнили, что именно — приоритетные задачи для нас в следующем году в сфере обороны. И ключевое — ПВО, авиация, дроны, а также РЭБ", — сообщил Зеленский.

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 ноября, сообщил, что украинская сторона ожидает от Соединенных Штатов даты следующей встречи для переговоров. Переговоры должны состояться с участием Украины, РФ, США и европейских представителей.

Новини.LIVE сообщали, что во время заседания Конгресса местных и региональных властей Зеленский заявил, что для Украины отказ от территорий станет поражением в войне с РФ. Глава государства добавил, что это не станет гарантией мира.