Российские перехватчики МиГ-31 на аэродроме "Саваслейка". Фото: РосСМИ

В течение 24 ноября и в ночь на среду, 25 ноября, Силы обороны Украины нанесли удары по российскому военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Были поражены пять боевых самолетов противника: три истребителя МиГ-31 и два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генштаба.

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Удар по аэродрому "Саваслейка" — что известно

Аэродром "Саваслейка" является одним из важных объектов российской военной авиации, поскольку с него осуществляют вылеты перехватчики МиГ-31, которые могут нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".

По данным Генштаба, в результате украинских ударов три МиГ-31 и два Су-34 получили повреждения, из-за которых некоторое время не смогут выполнять полеты.

"Степень повреждений и информация о количестве уточняются. Есть вероятность еще более хороших новостей", — отметили в сообщении.

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Кроме аэродрома, украинские военные атаковали радиолокационную станцию П-18 вблизи населенного пункта Караван-Солодкий на временно оккупированной территории Луганской области. Эта станция предназначена для обнаружения воздушных целей на значительных расстояниях и передачи информации российским средствам ПВО.

Также под удары попали объекты обеспечения российских войск:

Вблизи Новосветловки в Луганской области — два склада горюче-смазочных материалов и склад материально-технических средств.

В районе Распасиевки в Луганской области — склад материально-технического обеспечения.

Вблизи Агрономического в Донецкой области — склад горюче-смазочных материалов.

В районе Нового Света в Донецкой области — склад боеприпасов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 23 ноября подразделения Сил специальных операций ВСУ атаковали Пермский нефтеперерабатывающий завод в России.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 23 ноября беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области и нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане. На территории НПЗ вспыхнул пожар, а на станции зафиксировали попадания в несколько резервуаров с нефтью.