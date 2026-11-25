Силы обороны поразили пять самолетов РФ на аэродроме Саваслейка
В течение 24 ноября и в ночь на среду, 25 ноября, Силы обороны Украины нанесли удары по российскому военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Были поражены пять боевых самолетов противника: три истребителя МиГ-31 и два истребителя-бомбардировщика Су-34.
Об этом сообщили Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генштаба.
Удар по аэродрому "Саваслейка" — что известно
Аэродром "Саваслейка" является одним из важных объектов российской военной авиации, поскольку с него осуществляют вылеты перехватчики МиГ-31, которые могут нести аэробаллистические ракеты "Кинжал".
По данным Генштаба, в результате украинских ударов три МиГ-31 и два Су-34 получили повреждения, из-за которых некоторое время не смогут выполнять полеты.
"Степень повреждений и информация о количестве уточняются. Есть вероятность еще более хороших новостей", — отметили в сообщении.
Кроме аэродрома, украинские военные атаковали радиолокационную станцию П-18 вблизи населенного пункта Караван-Солодкий на временно оккупированной территории Луганской области. Эта станция предназначена для обнаружения воздушных целей на значительных расстояниях и передачи информации российским средствам ПВО.
Также под удары попали объекты обеспечения российских войск:
- Вблизи Новосветловки в Луганской области — два склада горюче-смазочных материалов и склад материально-технических средств.
- В районе Распасиевки в Луганской области — склад материально-технического обеспечения.
- Вблизи Агрономического в Донецкой области — склад горюче-смазочных материалов.
- В районе Нового Света в Донецкой области — склад боеприпасов.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 23 ноября подразделения Сил специальных операций ВСУ атаковали Пермский нефтеперерабатывающий завод в России.
Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 23 ноября беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области и нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане. На территории НПЗ вспыхнул пожар, а на станции зафиксировали попадания в несколько резервуаров с нефтью.