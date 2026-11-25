Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной сообщил в среду, 25 ноября, что Украина ожидает от США предложений относительно даты новой встречи в рамках мирного процесса. Следующие переговоры должны состояться в четырехстороннем формате с участием Украины, США и европейских партнеров.

Об этом пишет Офис Президента, передает Новини.LIVE.

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Зеленский встретился с главой МИД Эстонии

Президент Украины встретился с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной, который уже в четвертый раз в этом году посетил Украину. Глава государства поблагодарил Эстонию за всестороннюю поддержку и проинформировал о российских ударах по украинской энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Фото: president.gov.ua

"Глава государства отметил, что приоритетами Украины сейчас и в течение зимы являются поддержка энергетики, защита инфраструктуры, укрепление ПВО и строительство укрытий, в частности в школах и детских садах. Обсудили возможности Эстонии по обеспечению этих потребностей, а также подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Эстонии в начале следующего года", — говорится в источнике.

Украина ожидает нового раунда переговоров

Глава государства сообщил, что украинская сторона приложила значительные усилия, чтобы полноценно вовлечь представителей стран Европы в переговоры. По словам президента, сейчас Украина ожидает от американских партнеров определения даты новой встречи, которая должна состояться в четырехстороннем формате.

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"Украина сделала очень многое, чтобы полноценно включить Европу в мирный процесс с Америкой, и сейчас мы ждем от американской стороны даты новой встречи, которая должна быть уже четырехсторонней", — заявил Зеленский.

Мы писали, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что четырехсторонняя встреча стран по вопросу мира в Украине может состояться до Рождества. По словам Буданова, он считает реалистичным привлечение европейских представителей к переговорам.

Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов также сообщил, в среду, 25 ноября, Украина и Европа проведут телефонный разговор о приближении мира. Результаты переговоров станут известны позже.