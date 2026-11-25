Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отвечает на вопросы журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец. Фото: Новини.LIVE

До Рождества может состояться рабочая встреча по вопросам мира с участием Украины, США, европейских стран и России. На это надеется глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он также оценил возможность участия европейцев в переговорах и высказался о составе будущих делегаций.

Об этом Буданов сказал, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во время мероприятия "Диалог ради единства" в среду, 25 ноября.

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Когда может состояться четырехсторонняя встреча по вопросам мира

Остаповец поинтересовалась, может ли до Рождества состояться рабочая встреча в четырехстороннем формате с участием Украины, России, европейских стран и США. В ответ Буданов отметил, что надеется на проведение таких переговоров к этому времени.

Отдельно журналистка спросила, допустит ли Путин европейских представителей непосредственно за стол переговоров. Буданов заметил, что пока это неизвестно, однако считает возможным привлечение европейцев к переговорам в определенном формате.

"Время покажет. Я думаю, что в определенном формате это реально", — ответил глава Офиса президента.

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Также журналистка поинтересовалась, могут ли сначала в переговорах участвовать советники. Буданов не стал уточнять, кто именно войдет в состав делегаций, и подчеркнул, что важнее повестка дня предстоящей встречи.

"Посмотрим. Здесь вопрос не в том, кто, а в том, по каким вопросам", — отметил он.

Буданов о якобы разногласиях в украинской делегации

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал информацию о якобы разногласиях внутри украинской делегации. В ответ на вопрос он иронично отверг такие сообщения, процитировав известное высказывание.

"Я отвечу вам словами классиков: не читайте советские газеты на ночь", — сказал Буданов.

Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов заявил, что Украина и европейские партнеры 25 ноября проведут очередные консультации по переговорному процессу. Встреча пройдет в телефонном режиме. По словам главы Офиса президента, консультации являются частью плановой работы, а их результаты станут известны позже.

Также мы писали, что спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф стремятся заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до января. Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя позицию американской стороны. В то же время президент подчеркнул, что Украина не согласится на мир, ценой которого станут уступки только с её стороны.